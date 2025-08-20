최저임금 위반·임금체불 75개 사업장 적발
입력 2025.08.20 (08:45) 수정 2025.08.20 (09:43)
대구고용노동청이 지역 청년에 대한 최저임금 규정을 위반하거나 임금을 체불한 75개 사업장을 적발했습니다.
대구고용노동청이 지역 청년에 대한 최저임금 규정을 위반하거나 임금을 체불한 75개 사업장을 적발했습니다.
