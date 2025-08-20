‘하동 쌀’ 356톤 수출·239%↑…“수출 목표 700톤”
입력 2025.08.20 (08:58) 수정 2025.08.20 (09:36)
하동군은 지난달까지 지역 쌀 수출량이 356톤으로 지난해 같은 기간보다 239% 증가했다고 밝혔습니다.
특히, 일본으로 160톤을 수출해 전국 일본 쌀 수출량의 35%를 차지했다고 설명했습니다.
하동군의 올해 쌀 수출 목표는 700톤입니다.
