‘하동 쌀’ 356톤 수출·239%↑…“수출 목표 700톤”

하동군은 지난달까지 지역 쌀 수출량이 356톤으로 지난해 같은 기간보다 239% 증가했다고 밝혔습니다.



특히, 일본으로 160톤을 수출해 전국 일본 쌀 수출량의 35%를 차지했다고 설명했습니다.



하동군의 올해 쌀 수출 목표는 700톤입니다.



