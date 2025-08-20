밀양시, ‘청년 월세’ 추가 모집…최대 240만 원 지원
입력 2025.08.20 (08:59)
밀양시가 청년 월세 지원사업 대상자 15명을 추가 모집합니다.
대상은 밀양에 주소를 둔 만 18살 이상 39살 이하의 무주택 세대주 청년으로, 연간 최대 240만 원을 지원받을 수 있습니다.
대상은 밀양에 주소를 둔 만 18살 이상 39살 이하의 무주택 세대주 청년으로, 연간 최대 240만 원을 지원받을 수 있습니다.
