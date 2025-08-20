원주, 중소기업 교류 지원 신청 접수
입력 2025.08.20 (09:12) 수정 2025.08.20 (10:14)
원주시가 중소기업 교류 활성화 지원 신청을 이달(8월) 28일까지 접수합니다.
신청 자격은 기업 간 교류 행사를 열 수 있는 원주 소재 비영리법인과 단체 등입니다.
지원 조건은 사업비 규모가 1,200만 원 이상인 행사로, 선정된 곳에는 1,000만 원을 지원합니다.
이 사업은 중소기업 사이 교류 활성화를 위해 사업비를 지원해 주는 것입니다.
이현기 기자 goldman@kbs.co.kr이현기 기자의 기사 모음
