속초 조양동 ‘새마을’, 상반기 115만 명 방문

속초시는 올해 상반기 조양동 '새마을'을 찾은 방문객이 115만 명이었다고 밝혔습니다.



조양동 새마을은 1968년 재해 복구주택 800여 동이 들어서면서 조성됐습니다.



이곳은 낮은 담장과 좁은 골목길 등 색다른 풍경으로 주목을 받고 있습니다.



속초시는, 여기가 과거와 현재가 어우러지는 도시재생의 모범 사례라며, 앞으로 지원을 확대할 계획입니다.



