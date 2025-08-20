폭언·폭행 등 특이 민원, 5년간 20여 건…대응 훈련

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

제주도는 최근 5년간 특이 민원 22 건 발생했고, 장소별로는 제주시 3건, 서귀포시 11건, 기타 공공기관 8건이었으며 내용은 주로 폭언·폭행과 담당자 신상 공격 등이었다고 밝혔습니다.



제주도는 최근 특이 민원에 대비하기 위한 모의훈련을 진행해 대응 시스템을 점검했습니다.



