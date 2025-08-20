폭언·폭행 등 특이 민원, 5년간 20여 건…대응 훈련
입력 2025.08.20 (09:17) 수정 2025.08.20 (10:21)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
제주도는 최근 5년간 특이 민원 22 건 발생했고, 장소별로는 제주시 3건, 서귀포시 11건, 기타 공공기관 8건이었으며 내용은 주로 폭언·폭행과 담당자 신상 공격 등이었다고 밝혔습니다.
제주도는 최근 특이 민원에 대비하기 위한 모의훈련을 진행해 대응 시스템을 점검했습니다.
제주도는 최근 특이 민원에 대비하기 위한 모의훈련을 진행해 대응 시스템을 점검했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 폭언·폭행 등 특이 민원, 5년간 20여 건…대응 훈련
-
- 입력 2025-08-20 09:17:21
- 수정2025-08-20 10:21:15
제주도는 최근 5년간 특이 민원 22 건 발생했고, 장소별로는 제주시 3건, 서귀포시 11건, 기타 공공기관 8건이었으며 내용은 주로 폭언·폭행과 담당자 신상 공격 등이었다고 밝혔습니다.
제주도는 최근 특이 민원에 대비하기 위한 모의훈련을 진행해 대응 시스템을 점검했습니다.
제주도는 최근 특이 민원에 대비하기 위한 모의훈련을 진행해 대응 시스템을 점검했습니다.
-
-
신익환 기자 sih@kbs.co.kr신익환 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.