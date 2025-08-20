장애인전용주차구역 불법 주차 ‘3년간 2만 건’ 육박

동영상 고정 취소

장애인전용주차구역 불법 주차가 줄지 않고 있습니다.



제주시는 지난 2023년부터 지난달까지 장애인전용주차구역 위반 만 8천여 건을 적발해 과태료 19억 4천여만 원을 부과했다고 밝혔습니다.



적발 건수의 95% 이상은 장애인 주차구역 위반 행위였고, 이어 주차 방해 행위, 장애인 자동차 표지 위반 행위 등의 순으로, 제주시는 다음 달 13일까지 장애인전용주차구역 주차위반 단속 집중 홍보 기간을 운영할 계획입니다.



