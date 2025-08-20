창작 뮤지컬 ‘동백꽃 피는 날’ 기념공연 개최
입력 2025.08.20 (09:19) 수정 2025.08.20 (10:21)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
제주 4·3과 관련한 대표 창작뮤지컬 '동백꽃 피는 날'이 다음 달(9월) 13일과 14일 이틀 동안 제주문예회관 대극장에서 상연됩니다.
창작뮤지컬 '동백꽃 피는 날'은 작은 마을 북촌을 배경으로 도시 개발 속에서 제주4·3과 맞닿은 주인공 '분임 할머니'의 이야기를 그린 작품입니다.
이번 공연은 4·3기록물의 유네스코 세계기록유산 등재를 기념해 제주도 문화예술진흥원과 제주 4·3평화재단이 공동으로 기획했습니다.
창작뮤지컬 '동백꽃 피는 날'은 작은 마을 북촌을 배경으로 도시 개발 속에서 제주4·3과 맞닿은 주인공 '분임 할머니'의 이야기를 그린 작품입니다.
이번 공연은 4·3기록물의 유네스코 세계기록유산 등재를 기념해 제주도 문화예술진흥원과 제주 4·3평화재단이 공동으로 기획했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 창작 뮤지컬 ‘동백꽃 피는 날’ 기념공연 개최
-
- 입력 2025-08-20 09:19:07
- 수정2025-08-20 10:21:47
제주 4·3과 관련한 대표 창작뮤지컬 '동백꽃 피는 날'이 다음 달(9월) 13일과 14일 이틀 동안 제주문예회관 대극장에서 상연됩니다.
창작뮤지컬 '동백꽃 피는 날'은 작은 마을 북촌을 배경으로 도시 개발 속에서 제주4·3과 맞닿은 주인공 '분임 할머니'의 이야기를 그린 작품입니다.
이번 공연은 4·3기록물의 유네스코 세계기록유산 등재를 기념해 제주도 문화예술진흥원과 제주 4·3평화재단이 공동으로 기획했습니다.
창작뮤지컬 '동백꽃 피는 날'은 작은 마을 북촌을 배경으로 도시 개발 속에서 제주4·3과 맞닿은 주인공 '분임 할머니'의 이야기를 그린 작품입니다.
이번 공연은 4·3기록물의 유네스코 세계기록유산 등재를 기념해 제주도 문화예술진흥원과 제주 4·3평화재단이 공동으로 기획했습니다.
-
-
강탁균 기자 taktak@kbs.co.kr강탁균 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.