사회 ‘3대 특검’ 수사

특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”

입력 2025.08.20 (09:27) 수정 2025.08.20 (09:38)

김건희 여사의 구속 기간이 이달 말까지로 연장됐습니다.

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 오늘 언론 공지를 통해 “김 여사에 대한 구속 기간이 어제 법원에 의해 8월 31일까지로 연장됐다”고 밝혔습니다.

김 여사는 지난 12일 자본시장법 위반 등의 혐의로 구속돼 서울남부구치소에 수감됐습니다.

피의자에 대한 구속 기한은 10일이 원칙이지만, 한 차례 연장해 최대 20일까지 가능합니다.

특검팀은 연장된 기간 동안 건진법사-통일교 의혹 등 남은 의혹들에 대한 조사를 이어간 뒤 김 여사를 기소할 방침입니다.

당초 김 여사는 오늘(20일) 조사를 받을 예정이었지만 건강상의 이유로 불출석 사유서를 제출했습니다.

김 여사는 내일(21일) 오후 2시 특검팀의 3차 조사에 출석할 예정입니다.

