특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”

김건희 여사의 구속 기간이 이달 말까지로 연장됐습니다.



김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 오늘 언론 공지를 통해 “김 여사에 대한 구속 기간이 어제 법원에 의해 8월 31일까지로 연장됐다”고 밝혔습니다.



김 여사는 지난 12일 자본시장법 위반 등의 혐의로 구속돼 서울남부구치소에 수감됐습니다.



피의자에 대한 구속 기한은 10일이 원칙이지만, 한 차례 연장해 최대 20일까지 가능합니다.



특검팀은 연장된 기간 동안 건진법사-통일교 의혹 등 남은 의혹들에 대한 조사를 이어간 뒤 김 여사를 기소할 방침입니다.



당초 김 여사는 오늘(20일) 조사를 받을 예정이었지만 건강상의 이유로 불출석 사유서를 제출했습니다.



김 여사는 내일(21일) 오후 2시 특검팀의 3차 조사에 출석할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



