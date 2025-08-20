강원 17개 지방의회, 국외 출장 예산 부정 수사

동영상 고정 취소

강원도 내 지방의회들이 국외 출장 예산을 부정 집행해 경찰 수사를 받고 있습니다.



시민단체인 예산감시네트워크 등이 국민권익위에서 받은 자료를 보면, 강원도의회 등 강원도 내 17개 지방의회가 의원 체재비 과다 지급 등의 혐의로 경찰 수사를 받고 있습니다.



수사에서 제외된 강원도 내 시군의회는 태백시의회와 철원군의회 2곳뿐입니다.



시민단체는 '외유성 출장' 논란이 반복되는 만큼 지방의회의 국외 출장 존폐를 논의해야 한다고 주장했습니다.



