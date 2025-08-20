제12회 명주인형극제 오늘 개막…18개 작품 공연
입력 2025.08.20 (10:35)
제12회 명주인형극제가 오늘(20일) 개막해 오는 24일까지 명주예술마당과 강릉아트센터 등에서 열립니다.
올해 명주인형극제에는 개막작인 '여우, 까마귀 그리고 사자' 등 모두 18개 작품이 무대에 오르게 됩니다.
또, 인형극제 하이라이트로 꼽히는 갈라쇼는 오는 23일 강릉대도호부관아에서 진행되며, 주요 인형극 장면이 릴레이 형식으로 진행됩니다.
이와 함께 가족 단위 관람객들을 위해 평일 저녁 7시 공연을 새롭게 편성했고, 동물 가면 만들기 등 12개 체험프로그램도 마련됐습니다.
정면구 기자 nine@kbs.co.kr
