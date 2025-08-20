속초시 조양동 ‘새마을’ 새로운 관광지 주목
입력 2025.08.20 (10:35) 수정 2025.08.20 (15:21)
해일 피해 복구 지역에 조성된 속초시 조양동 '새마을'이 새로운 관광지로 주목받고 있습니다.
속초시에 따르면, 지난 1968년 재해복구 주택 800여 동이 들어선 조양동 '새마을'은 낮은 담장과 좁은 골목길 등 동네 풍경이 유명해지며, 올해 상반기 관광객 등 115만여 명이 다녀간 것으로 파악됐습니다.
속초시는 '새마을'은 과거와 현재가 어우러지는 도시재생의 모범 사례라며, 앞으로도 다양한 지원을 확대할 계획입니다.
정창환 기자 hwan0201@kbs.co.kr
