속초시 조양동 ‘새마을’ 새로운 관광지 주목

해일 피해 복구 지역에 조성된 속초시 조양동 '새마을'이 새로운 관광지로 주목받고 있습니다.



속초시에 따르면, 지난 1968년 재해복구 주택 800여 동이 들어선 조양동 '새마을'은 낮은 담장과 좁은 골목길 등 동네 풍경이 유명해지며, 올해 상반기 관광객 등 115만여 명이 다녀간 것으로 파악됐습니다.



속초시는 '새마을'은 과거와 현재가 어우러지는 도시재생의 모범 사례라며, 앞으로도 다양한 지원을 확대할 계획입니다.



