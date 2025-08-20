고성 DMZ박물관, 누적 관람객 300만 명 돌파

동영상 고정 취소

강원도 고성 DMZ박물관이 개관 16년 만에 누적 관람객 3백만 명을 넘어섰습니다.



강원도는 2009년 고성군 현내면 송현리 민간인출입통제선 지역에 문을 연 DMZ박물관이 지난 16일 기준 누적 관람객 3백만 명을 돌파했다고 밝혔습니다.



강원도는 무료 관람 홍보와 스마트박물관 콘텐츠 강화 등으로 관람객이 꾸준히 늘었다고 설명했습니다.



