양양군, 쓰레기 불법투기 근절 영상감시장치 점검

양양군이 쓰레기 불법 투기를 근절하기 위해 오늘(20일)부터 다음 달(9월) 12일까지 영상감시장치를 전수 점검합니다.



점검 대상은 이동식과 고정식 CCTV 96대로, 정상 작동과 파손 여부, 영상 상태와 촬영 각도 등을 중점적으로 점검할 예정입니다.



