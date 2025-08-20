930뉴스(제주)

제주대병원 ‘권역 모자의료센터’…“고위험 출산 대응”

입력 2025.08.20 (10:40) 수정 2025.08.20 (15:20)

제주대학교병원이 고위험 산모와 신생아를 위한 전문 의료 서비스를 제공하는 권역 모자의료센터로 지정됐습니다.

제주도는 보건복지부의 권역 모자의료센터 지원사업 공모에 제주대병원이 최종 선정돼 국비 등 운영비를 지원받는다고 밝혔습니다.

제주에선 의료 인력 부족 등에 따른 도외 헬기 이송 고위험 산모 환자 건수가 2023년 10건, 지난해 9건, 올해는 이달까지 10건으로 집계됐습니다.

  • 제주대병원 ‘권역 모자의료센터’…“고위험 출산 대응”
    • 입력 2025-08-20 10:40:49
    • 수정2025-08-20 15:20:27
    930뉴스(제주)
공지·정정

