수능 원서접수 내일부터…수도권·서귀포 현장 지원

제주도교육청이 내일부터 다음달 5일까지 수능 응시원서 접수를 받습니다.



수능 원서 접수는 도내 재학생과 졸업생의 경우 해당 고등학교에서 진행하며 검정고시 합격자나 주소지가 제주도인 다른 시도 졸업생은 도교육청에서 접수합니다.



특히 수도권에서 수능을 준비하는 졸업생들의 편의를 위해 다음달 4일과 5일 이틀 동안 서울 광진교육지원청에서 파견 접수를 지원합니다.



또 주소지가 서귀포시인 수험생을 위해서도 이달 28일과 29일 이틀 동안 서귀포 교육지원청에서 원서 접수가 가능합니다.



