청주시-복지재단-약사회, 복지 사각지대 주민 발굴·지원 협력

청주시와 청주복지재단, 청주시약사회가 복지 사각지대에 있는 주민들을 찾아 지원하는 데 협력하기로 했습니다.



청주지역 약사들은 도움이 필요한 위기 가구, 취약 계층 주민이 확인되면 청주시와 청주복지재단에 알리게 됩니다.



시와 재단은 약국에서 안내한 주민에게 복지 서비스 지원을 연계하게 됩니다.



