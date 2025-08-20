충청북도, 이차전지 업체 연구 지원

동영상 고정 취소

충청북도가 이차전지 기업을 위해 연구 시설 5곳을 운영하고 있습니다.



이차전지 배터리 제조와 성능 평가 관련 센터 3곳은 청주 오창에서, 배터리 화재 안전과 기술 지원 관련 센터 2곳은 충북혁신도시에서 운영 중입니다.



충청북도의 이차전지 연구 시설에서는 지역 기업 140여 곳의 제품 기획과 설계 제작, 성능 평가 등을 돕고 있습니다.



