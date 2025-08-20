930뉴스(대전)

“‘제2의 김형석’ 막을 것”…확산하는 사퇴 여론

입력 2025.08.20 (11:04) 수정 2025.08.20 (15:26)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[930뉴스 대전·세종·충남 오프닝]

[930뉴스 대전·세종·충남 오프닝]
대전 0시 축제 ‘사회적 경제 장터’ 매출 40% 급감

대전 0시 축제 ‘사회적 경제 장터’ 매출 40% 급감

다음
[앵커]

광복절 기념사 논란을 빚은 독립기념관장이 자리에서 물러나야 한다는 요구가 연일 이어지고 있습니다.

민주당이 관장 해임이 가능하도록 관련법 개정에 나선 가운데 독립기념관 내부에서도 비판의 목소리가 터져나왔습니다.

백상현 기자입니다.

[리포트]

광복절 기념사에서 '광복은 연합국의 선물' 발언으로 논란의 중심에 선 김형석 독립기념관장.

윤봉길 의사가 의거에 나서면서 두 아들에게 투사가 되라는 내용의 유서를 남겼지만, 앞뒤를 자른 문맥만 인용해 '두 아들이 과학자가 되길 원했다'며 윤 의사의 뜻을 곡해했다는 비판도 받고 있습니다.

[김형석/독립기념관장/지난 15일 : "두 아들에게는 반듯하게 자라서 국가와 세계를 위해서 기여하는 훌륭한 과학자가 되기를 소망한 것이었습니다."]

김 관장을 파면해야 한다는 각계 요구가 이어지고 있지만 자진사퇴가 아니면 공공기관장 자리를 물러나게 할 뾰족한 방법은 없습니다.

연일 김 관장의 거취를 압박하고 있는 더불어민주당은 '제2의 김형석'을 막기 위한 법적 장치를 마련하겠다고 밝혔습니다.

지난해 12월 발의된 개정안은 직무수행에 문제가 있는 경우 국가보훈부 장관이 대통령에게 관장 해임을 요청할 수 있도록 돼 있습니다.

[김병기/더불어민주당 원내대표 : "매국노의 쉼터로 전락한 독립기념관을 순국선열의 희생과 독립 정신을 지키는 정상적인 기관으로 다시 세우겠습니다."]

독립기념관 노조까지 나서 김 관장의 기념사가 "친일·식민사관을 정당화할 위험이 있다"며 대국민 사과를 촉구하는 등 비판은 전방위로 확산하고 있습니다.

[김영우/윤봉길 평화연구소장 : "그 시대(일제강점기)에 대한 인식이 굉장히 부족한 것 같아요. (독립운동의) 결연한 의지를 굉장히 폄훼시키고 떨어뜨리는 해석이죠."]

하지만 김 관장은 언론이 자신의 발언 일부만 발췌해 왜곡 보도했다며 화살을 돌린 뒤 거취에 대해서는 입장을 밝히지 않고 있습니다.

KBS 뉴스 백상현입니다.

촬영기자:강욱현

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “‘제2의 김형석’ 막을 것”…확산하는 사퇴 여론
    • 입력 2025-08-20 11:04:09
    • 수정2025-08-20 15:26:16
    930뉴스(대전)
[앵커]

광복절 기념사 논란을 빚은 독립기념관장이 자리에서 물러나야 한다는 요구가 연일 이어지고 있습니다.

민주당이 관장 해임이 가능하도록 관련법 개정에 나선 가운데 독립기념관 내부에서도 비판의 목소리가 터져나왔습니다.

백상현 기자입니다.

[리포트]

광복절 기념사에서 '광복은 연합국의 선물' 발언으로 논란의 중심에 선 김형석 독립기념관장.

윤봉길 의사가 의거에 나서면서 두 아들에게 투사가 되라는 내용의 유서를 남겼지만, 앞뒤를 자른 문맥만 인용해 '두 아들이 과학자가 되길 원했다'며 윤 의사의 뜻을 곡해했다는 비판도 받고 있습니다.

[김형석/독립기념관장/지난 15일 : "두 아들에게는 반듯하게 자라서 국가와 세계를 위해서 기여하는 훌륭한 과학자가 되기를 소망한 것이었습니다."]

김 관장을 파면해야 한다는 각계 요구가 이어지고 있지만 자진사퇴가 아니면 공공기관장 자리를 물러나게 할 뾰족한 방법은 없습니다.

연일 김 관장의 거취를 압박하고 있는 더불어민주당은 '제2의 김형석'을 막기 위한 법적 장치를 마련하겠다고 밝혔습니다.

지난해 12월 발의된 개정안은 직무수행에 문제가 있는 경우 국가보훈부 장관이 대통령에게 관장 해임을 요청할 수 있도록 돼 있습니다.

[김병기/더불어민주당 원내대표 : "매국노의 쉼터로 전락한 독립기념관을 순국선열의 희생과 독립 정신을 지키는 정상적인 기관으로 다시 세우겠습니다."]

독립기념관 노조까지 나서 김 관장의 기념사가 "친일·식민사관을 정당화할 위험이 있다"며 대국민 사과를 촉구하는 등 비판은 전방위로 확산하고 있습니다.

[김영우/윤봉길 평화연구소장 : "그 시대(일제강점기)에 대한 인식이 굉장히 부족한 것 같아요. (독립운동의) 결연한 의지를 굉장히 폄훼시키고 떨어뜨리는 해석이죠."]

하지만 김 관장은 언론이 자신의 발언 일부만 발췌해 왜곡 보도했다며 화살을 돌린 뒤 거취에 대해서는 입장을 밝히지 않고 있습니다.

KBS 뉴스 백상현입니다.

촬영기자:강욱현
백상현
백상현 기자

이 기사가 좋으셨다면

대전-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 국회의장실 “중국, 9월 3일 전승절 행사에 <br>우원식 의장 공식 초청”

[속보] 국회의장실 “중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”
실종 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견

실종 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견
한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 모레 재소환 통보…김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 모레 재소환 통보…김건희 구속 연장
[단독] 성동구청 6·7급 공무원, 허위 초과근무…“1,200만 원 환수 조치”

[단독] 성동구청 6·7급 공무원, 허위 초과근무…“1,200만 원 환수 조치”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.