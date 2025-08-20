전북대, 베트남에 축산·수의학 실습실 개소
입력 2025.08.20 (11:13) 수정 2025.08.20 (15:41)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
사진첨부 전북대학교가 베트남 빈(Vinh) 대학에 축산·수의학 실습실을 열었습니다.
전북대는 지난 2023년 개발도상국 대학들의 교육과 역량 강화를 돕는 국제 협력 선도 대학에 선정된 뒤 빈 대학과 꾸준히 교류해 왔습니다.
이번 실습실 개소를 계기로 수의·축산 분야 공동 연구를 수행하고 전문 기술을 보급하는 등 베트남 축산업 발전과 인재 양성에 기여할 계획입니다.
전북대는 지난 2023년 개발도상국 대학들의 교육과 역량 강화를 돕는 국제 협력 선도 대학에 선정된 뒤 빈 대학과 꾸준히 교류해 왔습니다.
이번 실습실 개소를 계기로 수의·축산 분야 공동 연구를 수행하고 전문 기술을 보급하는 등 베트남 축산업 발전과 인재 양성에 기여할 계획입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 전북대, 베트남에 축산·수의학 실습실 개소
-
- 입력 2025-08-20 11:13:46
- 수정2025-08-20 15:41:28
사진첨부 전북대학교가 베트남 빈(Vinh) 대학에 축산·수의학 실습실을 열었습니다.
전북대는 지난 2023년 개발도상국 대학들의 교육과 역량 강화를 돕는 국제 협력 선도 대학에 선정된 뒤 빈 대학과 꾸준히 교류해 왔습니다.
이번 실습실 개소를 계기로 수의·축산 분야 공동 연구를 수행하고 전문 기술을 보급하는 등 베트남 축산업 발전과 인재 양성에 기여할 계획입니다.
전북대는 지난 2023년 개발도상국 대학들의 교육과 역량 강화를 돕는 국제 협력 선도 대학에 선정된 뒤 빈 대학과 꾸준히 교류해 왔습니다.
이번 실습실 개소를 계기로 수의·축산 분야 공동 연구를 수행하고 전문 기술을 보급하는 등 베트남 축산업 발전과 인재 양성에 기여할 계획입니다.
-
-
한주연 기자 jyhan31@kbs.co.kr한주연 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.