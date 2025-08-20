전북대, 베트남에 축산·수의학 실습실 개소

동영상 고정 취소

사진첨부 전북대학교가 베트남 빈(Vinh) 대학에 축산·수의학 실습실을 열었습니다.



전북대는 지난 2023년 개발도상국 대학들의 교육과 역량 강화를 돕는 국제 협력 선도 대학에 선정된 뒤 빈 대학과 꾸준히 교류해 왔습니다.



이번 실습실 개소를 계기로 수의·축산 분야 공동 연구를 수행하고 전문 기술을 보급하는 등 베트남 축산업 발전과 인재 양성에 기여할 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!