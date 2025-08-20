전북 직업계고 실전 면접 교육 진행

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

전북교육청은 다음 달 5일까지 18개 직업계 고등학교, 4백여 명을 대상으로 실전 면접 교육을 진행합니다.



전문 강사가 직접 학교를 찾아 기업 이력서와 자기소개서 작성, 중소기업 인식 개선 등을 교육합니다.



또한 면접 태도와 질문 분석, 명확한 자기 의사 표현을 위한 말하기 요령 등 실전 면접에 필요한 사항을 소개할 예정입니다.



