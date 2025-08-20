전주시, 만경강~백석제 생태 탐방로 조성
입력 2025.08.20 (11:14) 수정 2025.08.20 (15:42)
전주 북부권에 만경강과 에코시티 인근 백석제를 연결하는 생태 탐방로를 조성합니다.
전주시는 오는 2천27년까지 50억 원을 들여 만경강과 백석제 구간 12.2㎞에 버드나무 수변길과 수변 데크길, 조류 서식 보호 가림막과 휴게 쉼터 등을 조성할 예정입니다.
유진휘 기자 yujh@kbs.co.kr
-
