농진청, 가루쌀 수발아 예보 서비스 활용 당부
입력 2025.08.20 (11:14) 수정 2025.08.20 (15:42)
농촌진흥청은 최근 고온다습한 날씨로 가루쌀이 여무는 시기에 이삭에서 새싹이 돋는, 이른바 수발아 피해가 나타날 수 있다며, 관련 예보 서비스를 적극 활용하라고 당부했습니다.
해당 예보 서비스는 농업 기상 재해 조기경보 시스템에 가입하면 이용할 수 있고, 위험 정도를 문자 메시지 또는 카카오 알림톡으로 전달합니다.
또 수발아 위험 정도는 주의와 경보 등으로 나뉘고 논물 배수 관리와 조기 수확 등 피해 예방 요령도 안내합니다.
