나주 공장서 노동자 2명 질식 사고…1명 중태

나주 한 사료공장에서 질식 사고가 발생해 경찰이 안전 수칙 준수 여부 등 수사에 나섰습니다.



오늘(20일) 새벽 0시 10분쯤 나주시 운곡동의 한 동물 사료 공장에서 40대 베트남인 직원과 30대 한국인 직원이 사료 배합기 점검부에 들어갔다가 의식을 잃었습니다.



신고를 받고 출동한 소방이 이들을 병원으로 이송했고, 베트남인 직원은 의식을 회복했지만, 한국인 직원은 중태입니다.



