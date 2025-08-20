20년 은인 살해한 60대 항소심도 징역 35년

동영상 고정 취소

20년 넘게 자신을 도와준 지인을 살해한 혐의로 기소된 60대 남성이 항소심에서도 중형을 선고받았습니다.



광주고법 제2형사부는 강도살인 등 혐의로 구속기소 된 65살 김모 씨의 항소심에서 1심과 마찬가지로 징역 35년을 선고했습니다.



재판부는 "평소 도와준 피해자를 오히려 범행 대상으로 삼아 비난 가능성이 매우 높다"고 밝혔습니다.



김 씨는 지난해 11월 3일 밤 11시쯤 여수에 있는 지인의 집에 생활비를 훔치려 침입했다 발각되자 흉기를 휘둘러 지인을 숨게 한 뒤 달아난 혐의로 기소됐습니다.



