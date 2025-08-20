광주시의회 “소각장 문제, 주민 소통 강화해야”

동영상 고정 취소

광주시의회는 새 소각장인 자원회수시설의 입지 선정 문제를 해결하기 위해 광주시가 소통을 강화할 것을 촉구했습니다.



광주시의회 환경복지위원회는 입장문을 통해 위장전입 논란과 주민 피해 우려를 넘어서기 위해서는 입지선정위원회의 평가 과정을 전면 공개하는 등 투명성을 확보해야한다고 강조했습니다.



또 시장이나 부시장이 직접 주민들과 소통하며 소각장 운영 계획을 구체적으로 설명할 것을 주문했습니다.



