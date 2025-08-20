광주시교육청, 내일부터 수능 원서 접수
입력 2025.08.20 (11:23) 수정 2025.08.20 (15:24)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
광주시교육청이 내일(21일) 오전 9시부터 다음 달 5일 오후 5시까지 2026 대학수학능력시험 원서를 접수합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 광주시교육청, 내일부터 수능 원서 접수
-
- 입력 2025-08-20 11:23:36
- 수정2025-08-20 15:24:14
광주시교육청이 내일(21일) 오전 9시부터 다음 달 5일 오후 5시까지 2026 대학수학능력시험 원서를 접수합니다.
-
-
류성호 기자 menbal@kbs.co.kr류성호 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.