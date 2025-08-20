경북경찰, 청도 열차사고 본격 조사

동영상 고정 취소

경찰이 어제 청도에서 발생한 열차 사고 원인을 밝히기 위해 본격적인 조사에 나섭니다.



경북 경찰청은 형사기동대와 과학수사계 등 34명의 수사 전담팀을 편성했고, 현장 CCTV 영상을 확보해 사고 경위를 조사할 예정입니다.



또 코레일을 상대로 근로자 안전 대책이 마련됐는지, 현장에서 잘 지켜졌는지 등도 살펴볼 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!