경북경찰, 청도 열차사고 본격 조사
입력 2025.08.20 (11:26) 수정 2025.08.20 (15:11)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경찰이 어제 청도에서 발생한 열차 사고 원인을 밝히기 위해 본격적인 조사에 나섭니다.
경북 경찰청은 형사기동대와 과학수사계 등 34명의 수사 전담팀을 편성했고, 현장 CCTV 영상을 확보해 사고 경위를 조사할 예정입니다.
또 코레일을 상대로 근로자 안전 대책이 마련됐는지, 현장에서 잘 지켜졌는지 등도 살펴볼 계획입니다.
경북 경찰청은 형사기동대와 과학수사계 등 34명의 수사 전담팀을 편성했고, 현장 CCTV 영상을 확보해 사고 경위를 조사할 예정입니다.
또 코레일을 상대로 근로자 안전 대책이 마련됐는지, 현장에서 잘 지켜졌는지 등도 살펴볼 계획입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경북경찰, 청도 열차사고 본격 조사
-
- 입력 2025-08-20 11:26:36
- 수정2025-08-20 15:11:56
경찰이 어제 청도에서 발생한 열차 사고 원인을 밝히기 위해 본격적인 조사에 나섭니다.
경북 경찰청은 형사기동대와 과학수사계 등 34명의 수사 전담팀을 편성했고, 현장 CCTV 영상을 확보해 사고 경위를 조사할 예정입니다.
또 코레일을 상대로 근로자 안전 대책이 마련됐는지, 현장에서 잘 지켜졌는지 등도 살펴볼 계획입니다.
경북 경찰청은 형사기동대와 과학수사계 등 34명의 수사 전담팀을 편성했고, 현장 CCTV 영상을 확보해 사고 경위를 조사할 예정입니다.
또 코레일을 상대로 근로자 안전 대책이 마련됐는지, 현장에서 잘 지켜졌는지 등도 살펴볼 계획입니다.
-
-
박진영 기자 jyp@kbs.co.kr박진영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.