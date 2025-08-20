930뉴스(대구)

고용부 장관 “사고 원인 철저히 규명”

입력 2025.08.20 (11:27) 수정 2025.08.20 (11:57)

김영훈 고용노동부 장관이 어젯밤 청도 열차 사고 현장을 찾아 사고 원인을 철저히 규명하고 합당한 대책을 세우겠다고 말했습니다.

김 장관은 어젯밤 10시 반쯤 열차 사고 현장 인근 상황실을 찾아 사고 상황을 보고 받은 뒤, 그동안 열차 사고를 예방하기 위해 여러 안전장치를 개발했지만 왜 이런 사고가 또 발생했는지 끝까지 조사하겠다는 입장을 밝혔습니다.

고용노동부는 현재 15명의 수사전담팀을 구성해 중대재해처벌법 위반 여부를 수사하고 있습니다.

박진영
박진영 기자

