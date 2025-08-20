울산 학교에 산업안전 색상 범용 디자인 보급

동영상 고정 취소

울산교육청은 안전보건공단과 협력해 전국 최초로 산업안전 색상 범용 디자인 안내서를 모든 학교에 보급했습니다.



이번 사업은 화재 발생 때 학생과 교직원이 소화기와 비상구의 위치를 한눈에 알아보고 신속하게 대처하도록 돕기 위해 추진됐습니다.



산업안전 색상 범용 디자인은 색약, 고령자, 외국인, 장애인 등 시각 정보에 취약한 사람들도 직관적으로 인식할 수 있도록 설계된 안전 시각 정보 체계를 말합니다.



