울산시, 2028년 아태 관광도시 포럼 유치 나서

울산시가 2028년 국제정원박람회 시기에 맞춰 아시아·태평양 지역 관광도시를 대상으로 한 국제회의 유치에 나섭니다.



이를 위해 다음 달 베트남 호찌민에서 열리는 총회에 참석해 아태 관광도시 포럼의 울산 개최 계획을 발표하고 유치 활동을 벌일 예정입니다.



울산시는 포럼을 유치할 경우 130개 도시와 교류를 확대하는 등 국제관광 협력에 도움이 될 것으로 보고 있습니다.



