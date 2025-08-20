식당에서 식용유 과열로 불…570만 원 피해
입력 2025.08.20 (11:43)
어젯밤 10시 15분쯤 부산 부산진구의 한 식당에서 불이 나 40분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 다친 사람은 없었지만 내부 집기 등이 불에 타 소방서 추산 570만 원의 재산피해가 났습니다.
경찰과 소방당국은 식용유 과열로 불이 난 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
