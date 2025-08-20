해양진흥공사, 북극항로 지원센터 신설
입력 2025.08.20 (11:43) 수정 2025.08.20 (15:12)
한국해양진흥공사가 북극항로 개척사업을 전담할 '북극항로 종합지원센터'를 신설했습니다.
'북극항로 종합지원센터'는 북극항로 개척기금을 조성해 극지 운항 선박 도입과 거점항만 투자, 친환경 연료 인프라 확충 등 필수 인프라를 지원합니다.
또 에너지 화물 중심의 다선종·다항차 운항과 정기선 노선을 구축하고 최적 노선 설계를 병행하기로 했습니다.
