김광회 前 부시장, 미래도시연구소 출범

동영상 고정 취소

김광회 전 부산시 미래혁신부시장이 부산의 미래성장 전략을 고민하고 대안을 제시하는 '미래도시연구소'를 출범했습니다.



미래도시연구소는 학술 연구와 포럼·정책세미나, 도시성장 모델 개발 등을 통해 시민 삶의 질 향상 방향을 제시한다는 목표를 세웠습니다.



김 전 부시장은 내년 지방선거 구청장 출마를 저울질 하는 것으로 알려졌습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!