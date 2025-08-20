김광회 前 부시장, 미래도시연구소 출범
입력 2025.08.20 (11:44) 수정 2025.08.20 (15:12)
김광회 전 부산시 미래혁신부시장이 부산의 미래성장 전략을 고민하고 대안을 제시하는 '미래도시연구소'를 출범했습니다.
미래도시연구소는 학술 연구와 포럼·정책세미나, 도시성장 모델 개발 등을 통해 시민 삶의 질 향상 방향을 제시한다는 목표를 세웠습니다.
김 전 부시장은 내년 지방선거 구청장 출마를 저울질 하는 것으로 알려졌습니다.
김광회 전 부산시 미래혁신부시장이 부산의 미래성장 전략을 고민하고 대안을 제시하는 '미래도시연구소'를 출범했습니다.
