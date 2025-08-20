2026학년도 수능 응시 원서 내일부터 접수
입력 2025.08.20 (11:44) 수정 2025.08.20 (15:13)
2026학년도 대학수학능력시험 응시 원서 접수가 내일(21일)부터 다음 달 5일까지 진행됩니다.
부산시교육청은 관내 고등학교와 5개 교육지원청에서 응시 원서 접수를 받습니다.
수험생은 온라인을 통해 사전 신청하고 대리 시험 방지를 위해 반드시 현장 접수처를 방문, 본인 확인 절차를 거쳐 접수증을 발급받아야 합니다.
2025학년도 수능 부산 응시자는 2만 7천여 명이었습니다.
