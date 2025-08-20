수과원 “수온 높아지면 갈치 어획량 감소”

동영상 고정 취소

최근 어획량이 감소한 갈치의 어장 형성이 수온과 밀접한 관련이 있는 것으로 나타났습니다.



국립수산과학원은 지난 10년간 자료를 분석한 결과 주요 조업 시기인 8월 해수 온도가 21∼23도일 때 갈치 어장이 뚜렷히 형성돼 어획량이 증가했다고 밝혔습니다.



그러나 수온이 27∼29도로 높아질 때는 어획량이 감소했습니다.



최근 갈치의 어획량은 연안어업 기준 2008년, 만 2천212톤을 기록한 뒤 점점 줄어 지난해 3천957톤까지 떨어졌습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!