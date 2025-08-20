국립해양박물관 ‘세상을 바꾼 인물’ 강연

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

국립해양박물관은 '세상을 바꾼 해양 인물' 강연을 다음 달 18일부터 10월 30일까지 매주 목요일마다 마련합니다.



이번 강연 주제로 선정된 해양 인물은 천축국을 순례한 혜초와 찰스 다윈, 콜럼버스 등 6명입니다.



참가 신청은 박물관 누리집에서 선착순으로 할 수 있고 수강료는 무료입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!