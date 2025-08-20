국립해양박물관 ‘세상을 바꾼 인물’ 강연
입력 2025.08.20 (11:45) 수정 2025.08.20 (15:15)
국립해양박물관은 '세상을 바꾼 해양 인물' 강연을 다음 달 18일부터 10월 30일까지 매주 목요일마다 마련합니다.
이번 강연 주제로 선정된 해양 인물은 천축국을 순례한 혜초와 찰스 다윈, 콜럼버스 등 6명입니다.
참가 신청은 박물관 누리집에서 선착순으로 할 수 있고 수강료는 무료입니다.
- 입력 2025-08-20 11:45:40
- 수정2025-08-20 15:15:09
