[오후날씨 꿀팁] 폭염경보 확대…무더위 속 소나기

동영상 고정 취소

뜨거운 열기로 가득한 무더운 날씨가 이어지고 있습니다.



이 시각 폭염경보가 내려진 강원도 삼척은 강한 볕이 내리쬐며 현재 기온이 35도 안팎까지 올라가 있습니다.



경기와 동해, 충청권을 중심으로 폭염경보가 확대된 가운데 강원 산지를 제외한 전국에 폭염특보가 발효 중입니다.



오늘 서울의 낮 기온 31도, 삼척과 포항이 36도까지 오르는 등 최고 체감온도가 35도 안팎까지 오르는 곳이 많겠습니다.



온열질환에 걸리지 않도록 물과 그늘, 휴식을 기억하셔야겠습니다.



당분간 밤낮없는 더위는 계속됩니다.



특히 더위가 가시고 선선한 가을을 맞이하게 된다는 절기 처서인 토요일에는 서울의 낮 기온이 33도까지 오르겠습니다.



오늘 전국에 구름이 많겠고 오후까지 전국 대부분 지역에 5~40mm의 갑작스러운 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:한세희



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!