한덕수 모레 재소환…김건희 구속 열흘 연장



내란 특검이 계엄 가담 의혹을 받는 한덕수 전 총리에게 모레 재소환을 통보했습니다. 특검은 어제 밤샘 조사에서 마무리하지 못한 내용을 추가 조사한 뒤, 구속영장 청구를 검토할 것으로 보입니다. 김건희 특검은 김 여사에 대한 구속기간을 이달 31일까지로 열흘 더 연장하고, 내일 김 여사를 재소환합니다.



체코에 원전 팔려고…“북미·유럽 시장 포기”



한국수력원자력이 체코 원전 수주를 위해, 경쟁사이자 기술 도용 분쟁이 있었던 미국 웨스팅하우스와 불공정 계약에 합의했던 것으로 드러났습니다. 한수원은 50년간 원전 1기를 수출할 때마다 최소 1조 원씩 웨스팅하우스에 주고, 북미와 유럽 시장 수출까지 포기하기로 한 것으로 드러나 파장이 일고 있습니다.



김여정 “이재명, 역사 바꿀 위인 아냐”



김여정 북한 노동당 부부장이 이재명 대통령의 실명을 거론하며 최근의 긴장 완화 조치를 평가절하하고 "한국은 북한의 외교 상대가 될 수 없다"고 비난했습니다. 대통령실은 우리의 진정성 있는 노력을 왜곡해 표현하는 것은 유감이라고 밝혔습니다.



“먹는 다이어트 치료제”…불법 광고업체 적발



다이어트에 효과가 없는 일반 식품을 비만치료제인 것처럼 과대 광고한 업체 5곳이 적발됐습니다. 이들 업체는 인플루언서의 SNS 등을 통해 일반 식품을 '초강력 식욕 억제제'인 것처럼 부당 광고해 320억 원어치를 판 것으로 드러났습니다.



