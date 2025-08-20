[뉴스in뉴스] ‘트럼프 대처법’ 배운 젤렌스키…일타 강사 누구?

동영상 고정 취소

[앵커]



어제 트럼프 미 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령 간의 회담, 파국을 맞았던 6달 전과 분위기가 확 달라졌는데요.



그 배경으로는 그동안 '트럼프 대처법'을 학습한 젤렌스키 대통령의 전략 변화가 꼽힙니다.



국제부 양민효 기자와 짚어봅니다.



젤렌스키 대통령, 어떻게 전략을 바꾼 겁니까?



[기자]



6달 전 백악관 회담 때 젤렌스키 대통령이 했던 대응을 이번엔, 거의 다 반대로 했다고 보면 됩니다.



파행을 빚었던 2월 당시 백악관 회담장에서 얼굴 감싸 쥐며 좌절하던 우크라이나 대사 모습, 기억 나시죠.



'외교 참사'로 불린 이 회담 이후 각국 외교팀들은 비상이 걸렸습니다.



이른바 '트럼프 대처법' 시나리오를 만들고요.



아주 세세한 정보까지 각국이 서로 공유할 정도라고 합니다.



[앵커]



이 '트럼프 대처법', 어떤 겁니까?



[기자]



류 앵커, '아베 공식'이라고 들어보셨나요?



[앵커]



아베 전 일본 총리 말하는 거죠?



어떤 공식입니까?



[기자]



아베 전 총리가 생전에 트럼프 대통령을 상대하면서 썼던 전략인데요.



핵심은 '칭찬, 선물, 골프'입니다.



이게 트럼프 1기 때 마치 공식처럼 효과를 발휘했는데, 2기 들어서는 좀 달라졌습니다.



트럼프가 재집권에 성공하면서 더 예측불허가 됐고, 더 돌발행동을 한다는 거죠.



이번 트럼프와 젤렌스키의 두 번째 회담 앞두고 노심초사한 유럽 정상들, 단체로 지원사격까지 나섰는데, 그 전에 젤렌스키 대통령에게 구체적인 조언을 한 걸로 알려집니다.



[앵커]



누가 젤렌스키의 '일타 강사' 였습니까?



[기자]



스타머 영국 총리, 마크롱 프랑스 대통령 등 트럼프와 비교적 가깝다는 정상들이 여럿 꼽히는데요.



특히 스타머 총리와 영국 외교팀이 은밀하게 비법을 전수한 걸로 전해집니다.



영국 텔레그래프에 따르면 크게 4가지입니다.



'미국의 도움에 먼저 감사를 표하라, 트럼프 도발에 휩쓸리지 말라, 트럼프 말에 공개적으로 반박하지 말고 최대한 칭찬해라, 실질적인 이익은 막후에서 추진해라', 는 겁니다.



[앵커]



이번 회담이 파국 없이 진행된 거 보면, 이 비법이 효과가 있었던 거네요?



[기자]



최근 '트럼프 대처법' 여러 분석에 공통된 원칙이기도 한데요.



스타머 총리는 지난 2월 젤렌스키 회담 불과 하루 전에 트럼프를 만났는데, 이때 선물로 찰스 3세 국왕의 친서를 들고 갑니다.



[키어 스타머/영국 총리/지난 2월/미국 백악관 : "(국왕의 국빈 초청 친서는) 정말 특별한 겁니다. 한 번도 일어난 적 없는, 전례 없는 일이죠. 미영 양국의 강력한 관계를 상징합니다."]



'아베 공식'대로 '칭찬, 선물' 여기에 트럼프가 좋아하는 '왕실'과 '당신은 특별하다'라는 스타머의 맞춤형 아부가 더해졌죠, 이후 영국은 미국과 제일 먼저 무역 합의를 이뤘잖아요?



우크라이나 종전 놓고 지난 주말, 트럼프와 푸틴의 알래스카 회담이 성과 없이 끝나서 비판이 쏟아지고, 유럽 정상들이 다급해진 상황에서도 스타머 총리는요.



"트럼프 대통령 덕분에 러시아의 불법 전쟁 종식에 그 어느 때보다 가까이 다가갔다" 라는 성명을 내며 칭찬과 감사의 뜻을 밝히기도 했습니다.



[앵커]



그야말로 '보법'이 다르네요.



다른 일타 강사, 누가 어떤 대처법을 전수했나요?



[기자]



최근 트럼프와 더없이 밀접한 관계를 맺고 있다는 스투브 핀란드 대통령이 꼽힙니다.



스타머가 젤렌스키에게 실전 팁을 줬다면, 스투브는 막후에서 트럼프를 움직였단 분석이 나옵니다.



젤렌스키가 고맙다고 할 정도였는데요.



[볼로디미르 젤렌스키/우크라이나 대통령/지난달 : "스투브 대통령께 감사합니다. 우크라이나와 함께하고, 우리 국민들을 지원하고, 트럼프 대통령과 관계를 구축하는 데 도와주셨습니다."]



스투브가 이렇게 트럼프와 가까워진 건 역시 '골프'였습니다.



아마추어 골프 선수에 미국 유학생 출신이고요.



지난 3월 골프 회동을 하며 트럼프가 스투브의 골프 실력에 급 호감을 가진 걸로 알려졌습니다.



매일같이 트럼프와 통화한다는데요.



핀란드는 러시아와 국경을 맞대고 있고, 역사적으로 러시아의 지배와 침략 전쟁이 계속됐죠.



미국 월스트리트 저널에 따르면, 전쟁 휴전 그리고 러시아 제재를 놓고 푸틴에 대한 트럼프의 입장이 보다 강경하게 선회하도록 한 데엔 이 스투브의 입김이 작용했다고 합니다.



[알렉산데르 스투브/핀란드 대통령/월스트리트저널 인터뷰 : "러시아에 대한 핀란드의 경험은 우크라이나와 다르지 않습니다. (젤렌스키 반응을) 트럼프에게 말하고, 또 트럼프가 할 법한 말을 젤렌스키에게 전하는 거죠."]



[앵커]



정상들의 조력도 받고, 젤렌스키도 '트럼프 대처법'을 잘 실행한 것 같은데, 회담에서 돌발 상황은 없었습니까?



[기자]



지난번만큼은 아니었지만, 긴장된 순간들이 있었습니다.



2월 회담 때 포문을 열었던 밴스 부통령, 이번엔 입을 다물고 있었고 트럼프 대통령도 내내 우호적이었지만요.



기자들과의 질의응답 과정에서 우크라이나 대선 같은 민감한 문제가 나왔는데, 이 질문하는 기자, 누군지 한 번 유심히 보시죠.



[기자·젤렌스키 질의응답 : "(우크라이나에서 선거를 실시할 의향이 있으십니까?) 네, 물론입니다. 선거 실시에 열려 있고요, 하지만 안전한 상황에서 해야 합니다."]



[앵커]



아, 젤렌스키한테 정장 왜 안 입었냐, 했던 그 기자군요?



[기자]



네, 그래서 이번엔 정장 입고 왔다, 젤렌스키가 농담까지 했지만, 이 기자가 또 공격성 질문을 한 건데요.



젤렌스키는 현재 임기가 끝난 상태고, 푸틴도 이걸 트집 잡아서 협상 상대로 인정해 오지 않았잖아요.



트럼프도 '선거를 거부하는 독재자'라며 동조했었고요.



질문 압박에 말려들지 않고, 젤렌스키가 잘 대처했는데, 트럼프가 끼어듭니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : "전쟁 중에 선거를 치를 순 없다는 말이죠? 3년 반 뒤에, 만약 우리가 누군가와 전쟁하는 상황이라면 더 이상 선거가 없겠네요. 좋은데요?"]



3년 반, 그러니까 2028년 미국 대선을 겨냥한 말인데, 3선을 공공연하게 주장하는 트럼프의 발언이라 의도가 있단 해석이 나옵니다.



영상편집:김은주 이재연/화면출처:월스트리트저널/그래픽:서수민/자료조사:김나영



