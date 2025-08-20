뉴스 12

일반 식품을 ‘먹는 위고비’로…불법 광고 5개 업체 적발

입력 2025.08.20 (12:33) 수정 2025.08.20 (12:36)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

체코 원전 수주, ‘불공정 계약 논란’…“북미·유럽 시장도 포기”

체코 원전 수주, ‘불공정 계약 논란’…“북미·유럽 시장도 포기”
[뉴스in뉴스] ‘트럼프 대처법’ 배운 젤렌스키…일타 강사 누구?

[뉴스in뉴스] ‘트럼프 대처법’ 배운 젤렌스키…일타 강사 누구?

다음
[앵커]

다이어트에 효과가 없는 일반 식품을 비만치료제인 것처럼 과대 광고한 업체들이 적발됐습니다.

한 달에 7kg을 뺐다, 비만치료제와 같은 원리라는 식으로 과대 광고해 300억 원어치를 판 것으로 나타났습니다.

박민경 기자가 보도합니다.

[리포트]

SNS에서 건강한 다이어트 비결이라며 제품을 소개합니다.

식욕이 없어져 급격한 체중 감량에도 성공했다고 말합니다.

["폭발하던 식욕이 없어지니까 한 달 만에 7kg 빠졌어."]

'먹는 비만치료제'라거나 똑같은 원리라고 광고합니다.

["'먹는 위고비'로 다이어트를 하고 있는데요."]

일반 식품을 다이어트에 효과가 있는 건강기능식품이나 비만치료제인 것처럼 과대 광고한 업체들이 적발됐습니다.

식품의약품안전처는 이들 5개 업체 대표를 식품 등의 표시·광고에 관한 법률 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 밝혔습니다.

해당 업체들은 인플루언서의 SNS 등을 통해 일반식품을 '먹는 위고비'나 '식욕억제제'와 같은 의약품이나 건강기능식품처럼 부당 광고한 것으로 조사됐습니다.

특히 '한 달에 7kg 감량', '초강력 식욕억제' 등의 광고 핵심어를 인플루언서에게 전달하고 자신의 체험 후기인 것처럼 영상을 제작해 게시하도록 했다고 식약처는 설명했습니다.

업체들이 이런 방식으로 지난해 1월부터 올해 6월까지 판매한 제품만 모두 324억 원어치에 이릅니다.

소비자가 개인 SNS에 후기를 작성하는 것은 가능하지만, 영업자가 판매 목적으로 허위･과대광고를 하는 것은 불법입니다.

식약처는 건강기능식품을 구매할 때 기능성을 식약처에 인정받았는지 식품안전나라 홈페이지 등에서 확인해달라고 당부했습니다.

KBS 뉴스 박민경입니다.

영상편집:장수경

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 일반 식품을 ‘먹는 위고비’로…불법 광고 5개 업체 적발
    • 입력 2025-08-20 12:33:10
    • 수정2025-08-20 12:36:53
    뉴스 12
[앵커]

다이어트에 효과가 없는 일반 식품을 비만치료제인 것처럼 과대 광고한 업체들이 적발됐습니다.

한 달에 7kg을 뺐다, 비만치료제와 같은 원리라는 식으로 과대 광고해 300억 원어치를 판 것으로 나타났습니다.

박민경 기자가 보도합니다.

[리포트]

SNS에서 건강한 다이어트 비결이라며 제품을 소개합니다.

식욕이 없어져 급격한 체중 감량에도 성공했다고 말합니다.

["폭발하던 식욕이 없어지니까 한 달 만에 7kg 빠졌어."]

'먹는 비만치료제'라거나 똑같은 원리라고 광고합니다.

["'먹는 위고비'로 다이어트를 하고 있는데요."]

일반 식품을 다이어트에 효과가 있는 건강기능식품이나 비만치료제인 것처럼 과대 광고한 업체들이 적발됐습니다.

식품의약품안전처는 이들 5개 업체 대표를 식품 등의 표시·광고에 관한 법률 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 밝혔습니다.

해당 업체들은 인플루언서의 SNS 등을 통해 일반식품을 '먹는 위고비'나 '식욕억제제'와 같은 의약품이나 건강기능식품처럼 부당 광고한 것으로 조사됐습니다.

특히 '한 달에 7kg 감량', '초강력 식욕억제' 등의 광고 핵심어를 인플루언서에게 전달하고 자신의 체험 후기인 것처럼 영상을 제작해 게시하도록 했다고 식약처는 설명했습니다.

업체들이 이런 방식으로 지난해 1월부터 올해 6월까지 판매한 제품만 모두 324억 원어치에 이릅니다.

소비자가 개인 SNS에 후기를 작성하는 것은 가능하지만, 영업자가 판매 목적으로 허위･과대광고를 하는 것은 불법입니다.

식약처는 건강기능식품을 구매할 때 기능성을 식약처에 인정받았는지 식품안전나라 홈페이지 등에서 확인해달라고 당부했습니다.

KBS 뉴스 박민경입니다.

영상편집:장수경
박민경
박민경 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 모레 재소환 통보…<br>김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 모레 재소환 통보…김건희 구속 연장
김여정 “이재명, 역사 바꿀 위인 아냐…한국, 외교상대 못돼”

김여정 “이재명, 역사 바꿀 위인 아냐…한국, 외교상대 못돼”
당정 “사회 전 분야 AI 대전환”<br>…국힘, 전당대회 본경선 투표 시작

당정 “사회 전 분야 AI 대전환”…국힘, 전당대회 본경선 투표 시작
‘7명 사상’ 청도 열차사고…<br>경찰·노동당국 원인 조사

‘7명 사상’ 청도 열차사고…경찰·노동당국 원인 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.