뉴스2

[오후날씨 꿀팁] 오늘 저녁까지 곳곳 소나기…폭염특보 계속

입력 2025.08.20 (14:07)

구름 사이로 내리쬐는 볕이 뜨겁습니다.

오늘도 어제만큼 더운데요.

현재 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려져 있고, 수도권과 충청 일부 지역은 폭염 주의보가 경보로 강화됐습니다.

이렇게 낮 기온이 크게 오를수록 대기가 불안정해져 곳곳에서 소나기구름이 발달하겠습니다.

현재 수도권과 강원, 전남에 소나기가 오는 곳이 있습니다.

오늘 저녁까지 중부 지방과 호남, 영남 서부와 제주도에선 5에서 최대 40mm의 소나기가 예상됩니다.

오늘 한낮 기온은 서울 31도, 대전과 대구 34도, 광주는 35도까지 오르겠습니다.

바다의 물결은 남해 먼바다에서 최고 3m 안팎으로 높게 일겠습니다.

당분간 한낮엔 33도 안팎의 무더위 속에 소나기가 내리는 곳이 많겠습니다.

서울은 밤사이 최저기온이 25도를 웃도는 열대야 현상이 지속되겠습니다.

날씨 정보 전해드렸습니다.

최현미 기상캐스터/그래픽:한세희

