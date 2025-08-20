IAEA “북한 영변에 우라늄 농축시설 추정 건물”

동영상 고정 취소

국제원자력기구 IAEA가 북한 영변에 우라늄 농축시설로 추정되는 건물이 신설됐다고 밝혔습니다.



일본 요미우리신문은 IAEA의 보고서를 인용해 지난해 12월 새 시설의 공사가 시작됐고 올해 5월 외부 공사가 끝났다고 보도했습니다.



IAEA는 이 시설이 평양 인근 강선의 우라늄 농축시설과 유사하다고 분석하면서, 북한이 우라늄 농축 활동을 확대할 수 있다고 분석했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!