IAEA “북한 영변에 우라늄 농축시설 추정 건물”
입력 2025.08.20 (17:16) 수정 2025.08.20 (17:25)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
국제원자력기구 IAEA가 북한 영변에 우라늄 농축시설로 추정되는 건물이 신설됐다고 밝혔습니다.
일본 요미우리신문은 IAEA의 보고서를 인용해 지난해 12월 새 시설의 공사가 시작됐고 올해 5월 외부 공사가 끝났다고 보도했습니다.
IAEA는 이 시설이 평양 인근 강선의 우라늄 농축시설과 유사하다고 분석하면서, 북한이 우라늄 농축 활동을 확대할 수 있다고 분석했습니다.
일본 요미우리신문은 IAEA의 보고서를 인용해 지난해 12월 새 시설의 공사가 시작됐고 올해 5월 외부 공사가 끝났다고 보도했습니다.
IAEA는 이 시설이 평양 인근 강선의 우라늄 농축시설과 유사하다고 분석하면서, 북한이 우라늄 농축 활동을 확대할 수 있다고 분석했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- IAEA “북한 영변에 우라늄 농축시설 추정 건물”
-
- 입력 2025-08-20 17:16:54
- 수정2025-08-20 17:25:35
국제원자력기구 IAEA가 북한 영변에 우라늄 농축시설로 추정되는 건물이 신설됐다고 밝혔습니다.
일본 요미우리신문은 IAEA의 보고서를 인용해 지난해 12월 새 시설의 공사가 시작됐고 올해 5월 외부 공사가 끝났다고 보도했습니다.
IAEA는 이 시설이 평양 인근 강선의 우라늄 농축시설과 유사하다고 분석하면서, 북한이 우라늄 농축 활동을 확대할 수 있다고 분석했습니다.
일본 요미우리신문은 IAEA의 보고서를 인용해 지난해 12월 새 시설의 공사가 시작됐고 올해 5월 외부 공사가 끝났다고 보도했습니다.
IAEA는 이 시설이 평양 인근 강선의 우라늄 농축시설과 유사하다고 분석하면서, 북한이 우라늄 농축 활동을 확대할 수 있다고 분석했습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.