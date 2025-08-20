우크라 ‘안전 보장’ 논의 본격화…트럼프 “미국은 공중 지원”

동영상 고정 취소

전쟁을 끝내기 위한 우크라이나 안전 보장 논의가 본격화하고 있습니다.



유럽 국가들을 중심으로 미국이 참여한 가운데 구체적인 방안 마련이 시작됐습니다.



트럼프 대통령은, 미국은 공중 지원을 제공할 수 있을 거라고 밝혔습니다.



조태흠 기자입니다.



'백악관 회담' 하루 만에 유럽 국가들은 우크라이나 안전 보장 방안을 놓고 머리를 맞댔습니다.



트럼프 미국 대통령도 유럽과 협조하라고 안보팀에 지시했습니다.



우크라이나 측은 이번 주 안에 구체적 윤곽이 드러날 거라고 희망 섞인 관측을 내놨습니다.



미국은 러시아도 수용할 수 있는 방안이어야 한다고, 가이드라인을 제시했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령/폭스뉴스 인터뷰 : "(우크라이나의) 나토 가입은 절대 불가능합니다. 만약 당신이 러시아라면 누가 자신의 적, 자신의 상대가 자신의 국경선에 앉아 있기를 원하겠습니까?"]



현지 언론들은 일종의 '한국식 해법'이 모색될 거라고 전망했습니다.



6·25 전쟁 휴전안처럼, 현재 전선을 동결하고 우크라이나에 서방 군 병력을 배치하는 방식입니다.



우크라이나 안전 보장에 미국도 관여할 거라던 트럼프 대통령은, 지상군 배치가 아닌 공중 지원을 언급했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령/폭스뉴스 인터뷰 : "유럽은 지상군을 파견하려 합니다. 우리도 도울 건데, 공중 지원을 얘기할 수 있겠죠. 우리 같은 장비를 가진 나라는 없으니까요."]



결국 관건은, 러시아가 점령 중인 영토를 우크라이나가 어디까지 양보할 수 있느냐, '인계 철선' 역할을 할 수 있는 서방의 지상군 배치를 러시아가 수용할 거냐로 보입니다.



러시아는 현재 점령 중인 크림반도와 우크라이나 동부 돈바스를 차지하는 건, 협상 전제 조건이라 주장하고 있습니다.



러시아와 우크라이나의 양자 정상회담은 이 같은 문제가 어느 정도 정리돼야 가능할 걸로 예상됩니다.



KBS 뉴스 조태흠입니다.



영상편집:사명환/자료조사:장희수



