“보존 가치 충분”…“광주시·전남도 조사 촉구”

서남해안에 집중 구축된 일제 군사시설과 광주항공기지의 실체에 접근한 KBS 기획보도와 관련해 실태 조사를 촉구하는 목소리가 커지고 있습니다.



관련 연구자들도 일제 군사시설을 직접 둘러보고 보존 가치가 높다고 평가했습니다.



지종익 기자의 보도입니다.



[리포트]



광주 옛 보안대 인근 지하시설.



근대 건축 연구자들이 어둠 속에서 꼼꼼히 현장을 살핍니다.



[서동천/목포대학교 건축학과 교수 : "폭에 비해서 높이가 과도하게 높거든요. 이렇게 높을 이유가."]



80년 전 광주해군항공기지 시설배치도와 실제 현장의 구조와 크기를 비교하고,



[서동천/목포대학교 건축학과 교수 : "위치는 반영됐지만, 스케일(규모)은 반영이 안 된 거네요."]



내부에 남아 있는 설비와 흔적의 시대도 추정해 봅니다.



[송석기/군산대학교 건축공학부 교수 : "만들면서 이렇게 딱 위치를 잡아서 붙여놓은 거 같은 느낌이 드는데요."]



일제가 만든 시설을 통해서 역사의 일부를 확인할 수 있는 만큼 보존 가치는 높다고 봤습니다.



[송석기/군산대학교 건축공학부 교수 : "콘크리트 구조로 제대로 된 군사시설을 만들려고 했던 점에서 다른 지역과는 다른 특성들을 보인다고 할 수 있습니다."]



[서동천/목포대학교 건축학과 교수 : "최후의 발악 수준의 본토 결전을 준비하고 있던 시기이기 때문에. 일본제국주의의 가장 극명하게 드러나는 모습들이 이 시설물 안에 전부 담겨져 있다."]



일제강제동원 시민모임은 KBS보도로 공사 관련 문건과 당시 항공기지 사진, 부대원의 일기와 육성 녹음이 확인되는 등 실체적 진실에 가까워지고 있다며 이를 방치하는 것은 역사 부정에 동조하는 것이라고 강조했습니다.



[이국언/일제강제동원 시민모임 이사장 : "어떠한 피해를 얼마만큼 입었는지에 대해서 알아보려고 하는 노력조차도 게을리 한다는 거 자체가 일본이 보면 얼마나 우리를 쉽게 여길까 하는 생각이 듭니다."]



서남해안에 광범위하게 조성된 군사시설에 대한 대대적인 조사의 필요성도 제기됐습니다.



[박창식/목포문화원장 : "관리가 안돼서 무너지고 부서지고 사라질 위기에 처해 매우 안타깝게 생각을 하면서 하루라도 빨리 대대적인 조사가 이뤄져야 합니다.."]



단체들은 또 광주시와 전라남도가 일제 군사시설의 보존과 활용 가치에 대한 필요성을 깨닫고, 서둘러 후속 대응에 나설 것을 촉구했습니다.



KBS 뉴스 지종익입니다.



촬영기자:이우재



