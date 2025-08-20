광산구·여수시 ‘고용위기 지역 지정’ 환영 잇따라

동영상 고정 취소

고용노동부가 고용 위기 선제대응지역으로 광주 광산구와 여수시를 지정한 데 대해 환영의 목소리가 잇따랐습니다.



금호타이어 정상화를 위한 시민대책위는 보도자료를 통해 지역 고용 악화를 사전에 방지하고 회복을 위한 정부 지원이 본격적으로 시작된다는 점에서 뜻깊다며, 실질적인 후속 조치도 이어져야 한다고 강조했습니다.



여수상의도 보도자료를 내고 이번 지정이 중요한 전환점이 될 것이라며 대기업부터 협력업체, 상용직과 일용직에 이르기까지 실질적인 지원이 이루어지도록 후속 대책 마련에 노력하겠다고 밝혔습니다.



