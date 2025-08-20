뉴스7(광주)

[앵커PICK] 인공지능 선도 도시, AI컴퓨팅센터 품을까?

입력 2025.08.20 (19:09) 수정 2025.08.20 (19:26)

[앵커]

앵커가 주목한 뉴스 앵커픽 순섭니다.

어려움에 놓인 석유화학 산업의 자구 노력, 앞서 전해드렸죠.

이렇게 전통적 산업 기반이 흔들릴수록 '미래 먹거리'의 중요성은 더 커지는데요.

최근 AI 2단계 사업 예타 면제가 가시화되면서 광주의 다음 목표가 주목됩니다.

'인공지능 선도도시, AI컴퓨팅센터 품을까' 오늘의 앵커픽으로 준비했습니다.

[리포트]

내수 침체와 0%대 성장률 등 경제 분야의 산적한 악재를 안고 있는 이재명 정부.

돌파구로 찾은 건 전세계에 불고 있는 AI 바람입니다.

오늘 열린 정부와 여당의 당정협의회에도 이런 기조는 고스란히 드러났습니다.

사회 전 분야에 AI 대전환을 이뤄내 새로운 성장 동력으로 삼겠다는 겁니다.

[김병기/더불어민주당 원내대표 : "AI 대전환 시대는 우리에게 절호의 기회입니다. AI는 인구 절벽과 성장 둔화를 반전시킬 유일한 돌파구가 될 것입니다."]

이를 위한 핵심 사업은 전국에 AI 데이터센터를 지어 거점을 연결하는 'AI 고속도로'와, 우리 기술과 환경에 특화된 '소버린 AI' 구축 등이 꼽힙니다.

[배경훈/과학기술정보통신부 장관 : "AI 3대 강국 도약을 위한 3대 핵심 과제로 AI 고속도로 구축, 차세대 AI 기술 개발, AI 핵심 인재 확보를 집중 추진하겠습니다."]

인공지능 1단계 사업에 이어 2단계 사업 예타 면제를 앞둔 광주 역시 기대감이 커지고 있습니다.

AI 실증도시 조성과 연계한 다음 목표는 '국가 AI 컴퓨팅센터' 유치입니다.

GPU 만 5천장 규모의 초거대 데이터센터가 이미 들어선 기반시설과 시너지 효과를 낸다면 명실상부한 'AI 중심도시'가 될 수 있기 때문입니다.

[오상진/인공지능산업융합사업단장/오늘/광주시의회 정책간담회 : "AI 컴퓨팅센터가 유치되면 최근에 국가 차원에서 지원하고 있는 한국형 거대 모델 분야에 대해서도 실제로 중심적 역할을 하게 될 것으로 보고 있고요."]

울산은 아마존의 AI 데이터센터를 유치했고 전북과 경남은 피지컬 AI 실증사업을 따내는 등 전국 경쟁이 치열한 만큼 유치전도 뜨거울 것으로 전망되는 상황.

입지 결정이 연내에 이뤄질 것으로 예상되면서 AI 컴퓨팅센터를 유치하기 위한 광주시의 전략에도 관심이 쏠리고 있습니다.

오늘의 앵커픽이었습니다.

영상편집:이성훈

