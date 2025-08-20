뉴스7(춘천)

계량기 50% 잠금 급수제한 돌입…“앞으로가 걱정”

입력 2025.08.20 (19:16) 수정 2025.08.20 (19:31)

[앵커]

강릉시가 가뭄 피해 최소화를 위해 오늘(20일)부터 제한 급수에 돌입하면서 곳곳에서 불편이 빚어졌습니다.

당장은 견딜만한 수준이지만 앞으로가 더 걱정입니다.

조연주 기자가 보도합니다.

[리포트]

강릉 도심의 한 식당입니다.

수돗물을 틀자 평소보다 물이 조금 약하게 흐릅니다.

강릉시가 제한 급수에 돌입하면서 수도 계량기 밸브를 절반 정도 잠근 겁니다.

[김성열/강릉시 강남동통장협의회장 : "한 바퀴 반 정도 이렇게 열어주시면 물 양이 절반으로 이렇게 줄어드는…."]

물 사용이 많은 영업장에서는 불편이 불가피해졌습니다.

[김안숙/음식점 직원 : "아, 수압을 줄이시는 거예요? 그러면 불편하겠죠. 아무래도…. 설거지하고 조리하고 하는데…."]

물 사용이 특히 많은 목욕탕과 세차장 등도 비상이 걸렸습니다.

당장은 견딜만하지만 앞으로가 걱정입니다.

[채미선/세차장 대표 : "어느 정도 물탱크가 있지만 그게 넉넉하게 쓰기는 손님들한테 지장이 있을 거예요."]

아파트도 각 세대에 물 절약 동참을 호소하는 한편, 사우나 시설을 폐쇄하는 등 자체 대책을 추진하고 있습니다.

일부 아파트 경로당은 점심 급식 중단을 결정했습니다.

[최남운/경로당 이용 어르신 : "평일에 노인들이 오는 대로 모여서 밥해 먹을 때도 있고, 국수 삶아 먹을 때도 있고 그러다가 이제는 오시지 말라고 오후에 문 연다고…."]

강릉시는 이번 제한급수 조치로 하루 물 사용량을 9만 5천 톤에서 5만 7천 톤으로 40% 정도 줄인다는 계획입니다.

하지만 식당과 숙박업소 등은 자율적으로 시행되고 있어 절수 효과를 위해서는 모두의 적극적인 참여가 무엇보다 필요해 보입니다.

KBS 뉴스 조연주입니다.

촬영기자:박영웅·구민혁

