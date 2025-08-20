강원도 행복타운 또 ‘제동’…춘천시, 보완 요구

동영상 고정 취소

[앵커]



강원도의 행정복합타운 조성 사업에 또다시 제동이 걸렸습니다.



춘천시가 사업비 확보 대책을 내놓으라며 사업계획에 대한 '추가 보완'을 요구했기 때문입니다.



박상용 기자가 취재했습니다.



[리포트]



100만㎡ 규모의 '행정복합타운' 예정집니다.



강원도청과 법원, 검찰 등 공공기관이 옮겨갑니다.



여기에 아파트도 들어설 예정입니다.



규모는 4,700세댑니다.



사업비는 최소 9,000억 원 정도로 추정됩니다.



이 돈은 강원개발공사가 빚을 내서 마련합니다.



강원도의 행정복합타운 계획에 대해 춘천시가 보완을 요청했습니다.



벌써 2번째입니다.



보완 요구 사항은 기존 도심지역의 활성화 방안 마련과 사업비 확보 대책, 하수 처리와 교통량 대책 등입니다.



특히, 행복타운의 대규모 아파트 건립은 학곡지구와 다원지구 등 주변의 다른 도시개발 계획과 충돌하는만큼 별도의 대책이 필요하다는 게 춘천시의 판단입니다.



게다가, 시민사회단체들도 이 사업에 대한 공론의 장을 요구하고 있습니다.



[강종윤/춘천시민연대 사무처장 : "도시계획 전반의 문제이기 때문에 시민 전체와 강원도, 강원개발공사, 춘천시가 모여서 허심탄회하게 정보도 공개하고 어떤 부분에 갈등이 있는지 터놓고 이야기하고."]



이에 대해, 강원도와 강원개발공사는 춘천역 역세권과 우두동 도시 개발을 비롯해 다양한 추가 대책을 마련해 대응할 방침입니다.



[송호석/강원개발공사 개발사업부 차장 : "4,700세대 주택 공급에 따른 원도심 공동화 대책을 마련하라고 의견이 왔고요. 저희는 강원도, 춘천시청 등 관련기관과 협의해서 적극 검토한 뒤 9월 중순까지 재보완 서류를 제출할 예정입니다."]



이런 상황에서 강원도의회는 행복타운 사업비 조달을 위한 강원도의 공유재산관리계획안을 다음 달(9월) 심의할 예정입니다.



KBS 뉴스 박상용입니다.



촬영기자:이장주



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!