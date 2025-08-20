‘술자리 몸싸움’ 여수시의원 2명, 출석정지 20일 징계
입력 2025.08.20 (19:16) 수정 2025.08.20 (19:26)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
술자리에서 몸싸움을 벌인 여수시의회 의원 2명에 대해 출석정지 징계가 내려졌습니다.
여수시의회 윤리특별위원회는 지난달 23일 여수의 한 식당에서 술을 마시고 언성을 높이다 몸싸움을 벌인 더불어민주당 소속의 강재헌, 박영평 의원에게 각각 출석정지 20일을 의결했습니다.
이번 징계는 21일 열리는 여수시 본회의에서 최종 결정될 예정입니다.
한편 두 의원은, 민주당에서 당원자격 정지 1년 징계를 받아 내년 지방선거에서 민주당 소속으로 출마는 어렵게 됐습니다.
여수시의회 윤리특별위원회는 지난달 23일 여수의 한 식당에서 술을 마시고 언성을 높이다 몸싸움을 벌인 더불어민주당 소속의 강재헌, 박영평 의원에게 각각 출석정지 20일을 의결했습니다.
이번 징계는 21일 열리는 여수시 본회의에서 최종 결정될 예정입니다.
한편 두 의원은, 민주당에서 당원자격 정지 1년 징계를 받아 내년 지방선거에서 민주당 소속으로 출마는 어렵게 됐습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘술자리 몸싸움’ 여수시의원 2명, 출석정지 20일 징계
-
- 입력 2025-08-20 19:16:57
- 수정2025-08-20 19:26:14
술자리에서 몸싸움을 벌인 여수시의회 의원 2명에 대해 출석정지 징계가 내려졌습니다.
여수시의회 윤리특별위원회는 지난달 23일 여수의 한 식당에서 술을 마시고 언성을 높이다 몸싸움을 벌인 더불어민주당 소속의 강재헌, 박영평 의원에게 각각 출석정지 20일을 의결했습니다.
이번 징계는 21일 열리는 여수시 본회의에서 최종 결정될 예정입니다.
한편 두 의원은, 민주당에서 당원자격 정지 1년 징계를 받아 내년 지방선거에서 민주당 소속으로 출마는 어렵게 됐습니다.
여수시의회 윤리특별위원회는 지난달 23일 여수의 한 식당에서 술을 마시고 언성을 높이다 몸싸움을 벌인 더불어민주당 소속의 강재헌, 박영평 의원에게 각각 출석정지 20일을 의결했습니다.
이번 징계는 21일 열리는 여수시 본회의에서 최종 결정될 예정입니다.
한편 두 의원은, 민주당에서 당원자격 정지 1년 징계를 받아 내년 지방선거에서 민주당 소속으로 출마는 어렵게 됐습니다.
-
-
최송현 기자 ssong@kbs.co.kr최송현 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.