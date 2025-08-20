‘술자리 몸싸움’ 여수시의원 2명, 출석정지 20일 징계

동영상 고정 취소

술자리에서 몸싸움을 벌인 여수시의회 의원 2명에 대해 출석정지 징계가 내려졌습니다.



여수시의회 윤리특별위원회는 지난달 23일 여수의 한 식당에서 술을 마시고 언성을 높이다 몸싸움을 벌인 더불어민주당 소속의 강재헌, 박영평 의원에게 각각 출석정지 20일을 의결했습니다.



이번 징계는 21일 열리는 여수시 본회의에서 최종 결정될 예정입니다.



한편 두 의원은, 민주당에서 당원자격 정지 1년 징계를 받아 내년 지방선거에서 민주당 소속으로 출마는 어렵게 됐습니다.



